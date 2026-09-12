Alessandro Di Battista è rientrato da Cuba: è ricoverato al Gemelli

Alessandro Di Battista è rientrato questa mattina in Italia ed è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. L’aereo sul quale viaggiava è atterrato all’aeroporto di Ciampino dopo essere partito ieri sera da Cuba e aver effettuato l’ultimo scalo in Lussemburgo.
Di Battista si trovava nell’isola caraibica per realizzare un reportage quando, in seguito a forti dolori alla testa, era stato ricoverato in un ospedale dell’Avana. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed era rimasto nella struttura sanitaria cubana fino alla partenza.
Dopo l’arrivo a Ciampino è stato trasferito in ambulanza, scortata da un’auto della polizia, al Policlinico Gemelli, dove proseguirà il ricovero.