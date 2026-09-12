Alessandro Di Battista è rientrato da Cuba: è ricoverato al Gemelli

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

L’aereo sul quale viaggiava è atterrato all’aeroporto di Ciampino dopo essere partito ieri sera da Cuba e aver effettuato l’ultimo scalo in Lussemburgo

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali