Alberi e rovi tra i resti dell’ex discoteca Genux

Dalla tangenziale si intravede una macchia di verde compatta, quasi indistinta. Solo chi sa cosa cercare riconosce che lì, tra alberi cresciuti dove un tempo c’era asfalto, resistono i resti del Genux. Un nome che per anni è stato sinonimo di notti affollate e musica fino all’alba, oggi è diventato uno dei simboli sospesi del territorio.

La discoteca aprì nel 1989 e in breve tempo divenne un punto di riferimento per migliaia di giovani del Garda e non solo. Nei mesi estivi poteva ospitare fino a diecimila persone. Sul palco si alternavano dj come Claudio Tozzo, e per un’intera generazione quel nome significava parcheggi pieni, code all’ingresso, luci che si accendevano quando fuori era già mattina.

Nel 2001 arrivò la trasformazione in Dehor, altra stagione della movida tra anni Novanta e Duemila. Poi il declino, l’abbandono e, nel 2011, la demolizione parziale della struttura. Da allora l’area è rimasta recintata, progressivamente inghiottita dalla vegetazione, vandalizzata.

Il comparto si trova accanto alla multisala King, a pochi passi dal kartodromo e dal centro commerciale Il Leone. Una posizione strategica che negli anni ha alimentato ipotesi di riqualificazione mai concretizzate. Si è parlato di un agricampeggio, di una possibile alternativa al polo logistico immaginato tra Lonato e Castiglione, persino di sede per il depuratore del Garda. Progetti evocati, discussi, poi rimasti sulla carta. O nemmeno mai arrivati, sulla carta. L’Amministrazione non ha mai chiuso la porta a nuove destinazioni, ma nessuna proposta si è tradotta in un cantiere. Così, a distanza di quindici anni dalla parziale demolizione, l’ex Genux resta lì. Non più luogo della movida, non ancora spazio rigenerato.