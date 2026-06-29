Tre nuovi alberi monumentali in provincia di Brescia: dove e quali sono

Li ha riconosciuti la Regione, che ora ne conta 497: si tratta di cedri, faggi, aceri e gelsi che rispondono a determinate caratteristiche, tra cui età e dimensioni

29 giugno 2026 1 ' di lettura

Uno dei nuovi alberi monumentali riconosciuti dalla Regione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti alberi monumentaliRegione Lombardia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...