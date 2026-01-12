Giornale di Brescia
Alba su Brescia e provincia: il cielo si tinge di rosa

La speciale colorazione di questi giorni è legata ad un fenomeno ottico
L'alba a Cologne, sullo sfondo il Monte Orfano - Foto di Fabio Barzan © www.giornaledibrescia.it
Il cielo che all’alba ha colorato di rosa Brescia e la sua provincia va ricondotto ad un affascinante fenomeno ottico che si verifica dall’incontro tra Sole, atmosfera e nubi. Le sfumature rosate comparse in diverse aree del Bresciano sono il risultato della luce solare, ancora bassa sull’orizzonte, che ha colpito nubi stratiformi in movimento, spesso cariche di cristalli di ghiaccio. Il fenomeno è stato amplificato dalla rifrazione e dalla diffusione della luce, unite all’elevata umidità dell’aria, dando vita a una colorazione particolarmente suggestiva.

Durante l’aurora, la fase che precede il sorgere del Sole, la luce che colora il cielo proviene da un Sole ancora nascosto sotto l’orizzonte. Nel suo cammino attraversa gli strati dell’atmosfera seguendo percorsi curvi, condizionati dalle variazioni di densità dell’aria, dalla temperatura e dalle diverse lunghezze d’onda. Questo passaggio intensifica le tonalità cromatiche, ulteriormente trasformate dal pulviscolo presente negli strati più bassi dell’atmosfera.

Il Monte Baldo, l'alba rosa ripresa da Villa di Gargnano

Su Brescia, dalla città alla Franciacorta, dalla Bassa al Garda e alle valli, questo gioco di rifrazioni ha trasformato il cielo in una grande tela luminosa, regalando uno spettacolo che i lettori hanno catturato con le loro fotografie. Non è un fenomeno raro: il cielo bresciano, grazie alla varietà dei suoi paesaggi e delle sue condizioni atmosferiche, regala spesso albe e tramonti dai colori intensi, che possono spaziare dal dorato al rosa, fino a sfumature purpuree o ramate.

Tramonto a Brandico - Foto danikon66 - © www.giornaledibrescia.it
Tramonto a Brandico - Foto danikon66 - © www.giornaledibrescia.it

Fenomeni simili si ripetono anche al tramonto, quando la maggiore presenza di pulviscolo rende i colori ancora più accesi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

