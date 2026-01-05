Giornale di Brescia
Il cielo invernale: quando e dove vedere l’incontro tra Giove e Luna

Il 30 gennaio i due astri più luminosi del momento saranno in congiunzione. Appuntamento alla Specola Astronomica Cidnea del Castello di Brescia
La massima vicinanza al Sole del nostro pianeta - che si è verificata il 3 gennaio - ci ricorda che la stagione fredda non dipende dalla distanza che ci separa dal calore solare, ma dall’inclinazione dell’asse terrestre. Curiosamente, sempre in coincidenza con il perielio, Giove e la Luna, i due astri più luminosi del momento, erano in congiunzione.

L’evento si ripeterà il 30 gennaio sempre tra le stelle più belle del cielo invernale. Per ammirarlo al telescopio basta recarsi, dal 9 gennaio, alla Specola Astronomica Cidnea «Angelo Ferretti Torricelli» del Castello di Brescia. L’Osservatorio civico è aperto liberamente al pubblico ogni venerdì sera. In caso di maltempo l’annullamento della serata verrà comunicato entro le 17 del giorno stesso sui canali social degli astrofili bresciani.

In queste notti alla sinistra di Giove è evidente la coppia Castore-Polluce, rispettivamente «alfa» e «beta» dei Gemelli - in realtà Polluce è più luminoso del «fratello» - che hanno preso i nomi dai gemelli della mitologia greca. A destra di Giove appare invece la costellazione di Orione, l’inconfondibile cacciatore celeste caratterizzato da tre stelle vicine e allineate, immaginate dagli antichi come la cintura del gigante, proprio al centro della costellazione.

In particolare, sabato10 gennaio Giove sarà in opposizione, il momento più favorevole per vedere i pianeti, quando si trovano dalla parte opposta alla Terra e pertanto sono visibili tutta la notte. Il pianeta gigante raggiungerà anche la massima luminosità, visto che si troverà alla minima distanza dalla Terra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

