Grotte di Aladino e Fontanone collegate: l’impresa è anche bresciana

Ruggero Bontempi
Nella Val Nova, laterale della Val Daone, lo speleosub lecchese Luigi Casati ha concluso l’esplorazione del chilometro sotterraneo allagato che le unisce, supportato dal Gruppo Grotte Brescia
Uno speleologo ammira gli ambienti sotterranei allagati - © www.giornaledibrescia.it
Un urlo di gioia proveniente dalle viscere dell’Adamello ha accolto, pochi giorni fa, la conclusione di un progetto di ricerca sotterraneo ultratrentennale che ha avuto nel Gruppo Grotte Brescia il suo motore principale, e che rappresenta un risultato di rilievo in un contesto esplorativo di scala extra nazionale. Teatro delle attività è stata la Val Nova, laterale destra della più ampia Val Daone nella quale transita anche un tratto dell’Alta Via dell’Adamello, zona di richiamo europeo per l’ar

