Al via il nuovo palinsesto di Teletutto, da stasera il «Tg preview» in diretta

È iniziata la nuova stagione di Teletutto. Il palinsesto 2024-2025 della tv dei bresciani (canale 16 del digitale e in streaming su www.teletutto.it) riparte oggi tra importanti novità, riconferme e diversi progetti che verranno svelati in corso d’opera. La novità più rilevante riguarda l’informazione: dal lunedì al venerdì dalle 19 ci sarà il «Tg preview», uno spazio di approfondimento che accoglierà anche ospiti in studio.

La trasmissione di attualità «Punti di vista», condotta da Renato Andreolassi, si sposterà in prima serata, il martedì.

Le trasmissioni quotidiane

Confermate le trasmissioni che hanno il gradimento del pubblico: dal «Magazine» di Maddalena Damini che, però, cambia orario e si sposta alle 12, la trasmissione pomeridiana «TT Racconta», «In piazza con noi» e le dirette che raccontano ai bresciani i grandi eventi bresciani e le manifestazioni che, tradizionalmente, segnano l’anno.

A tal proposito c’è in cantiere un progetto che riguarda la Mille Miglia per approfondire tutto ciò che riguarda la «Corsa più bella del mondo».

Tra i prodotti che negli anni hanno dimostrato di essere particolarmente amati dagli spettatori c’è, sicuramente, la ginnastica dolce di «Telemuoviamoci». Le lezioni realizzate in collaborazione con l’Università ripartono con nuovi contenuti e, soprattutto, proporranno non solo esercizi per il corpo, ma anche per la mente.