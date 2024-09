La nuova stagione di «In Piazza con Noi» è ripartita da Orzinuovi: le foto

Stamattina le telecamere di Teletutto sono tornate in piazza, anzi: «In Piazza con Noi».

La nuova stagione della trasmissione televisiva ha preso il via come tradizione da Orzinuovi in occasione della Fiera regionale, giunta alla 76esima edizione.

È stata un’estate di pausa per le dirette, ma non di lavoro per la squadra di Teletutto e ora è tempo di nuove storie da raccontare. Ecco la fotogallery della prima puntata.