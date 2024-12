Al Teatro Sociale il Premio Bulloni 2024: segui la cerimonia

Niente prosa, musica o danza: oggi al Teatro Sociale va in scena la bontà . Questo pomeriggio alle 17.30 si terrà la cerimonia di consegna del «Premio Bulloni 2024». In questa edizione sono state una sessantina le segnalazioni pervenute a Palazzo Loggia per iniziativa di singoli cittadini, di gruppi e associazioni, di amministratori pubblici, di parroci, di realtà economiche, sindacali e culturali che hanno voluto far emergere storie, situazioni e protagonisti della bontà e della solidarietà.

Oltre alla consegna del principale riconoscimento, il Premio Bulloni, sono otto gli attestati che verranno attribuiti a cittadini che si sono distinti per opere particolarmente meritorie. L’elenco comprende i premi «Cuore Amico-Fraternità», «Confindustria Brescia», «Nica e Candida Ranzanici», «Ordine degli avvocati», «Giorgio Gnutti», «Pietro, Piergiuseppe e Piercarlo Beretta», «Premio Collegio notarile Brescia», «Premio Rotary club Brescia nord».

Come è già avvenuto nelle precedenti edizioni, accanto ai nove «Premi della bontà» con dotazione di denaro, sono stati attribuiti quest’anno altri cinque riconoscimenti: un «Grosso d’oro» quale figura ritenuta degna di un pubblico plauso per i limpidi esempi di testimonianza culturale e civile, e la «Medaglia d’oro», raffigurante la Vittoria Alata, conferita quest’anno ad altre quattro personalità per le virtù civiche espresse nel corso della loro vita.

Per chi non fosse riuscito a prenotare un posto è necessario presentarsi al teatro dalle 16.30 per usufruire di eventuali posti disponibili.