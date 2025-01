Al santuario Madonna della Stella spunta una nuova Via Crucis

Nel mese di febbraio, in occasione del Giubileo della Speranza, il santuario della Madonna della Stella a Cellatica ospiterà una nuova e suggestiva installazione devozionale: una Via Crucis che verrà collocata sulla storica scalinata del santuario.

Questo cammino spirituale vuol rappresentare un momento di riflessione e preghiera per i fedeli che visiteranno il santuario, ma anche un richiamo alla tradizione religiosa che unisce cielo e terra. Come ha spiegato il rettore del Santuario, don Giorgio Comini, «questa Via Crucis non è solo un’installazione artistica, ma un vero e proprio strumento devozionale che arricchirà la scalinata esistente, trasformandola in un luogo di meditazione e preghiera».

Com’è

Il progetto prevede dieci formelle di bassorilievi in marmo di Botticino, realizzate dagli artisti locali Inia Belleri e Paolo Poli, che narrano i momenti più intensi della Passione di Cristo. Un lavoro di grande maestria, frutto di ingegno e pazienza, che culmina con l’immagine della Risurrezione e si conclude con la visione della Gloria, rappresentata dalla statua dell’angelo della Misericordia.

La scalinata, secondo don Giorgio, «diventa così una scala santa, un percorso di salvezza, un cammino che ci invita a salire verso Dio, ispirandoci alla visione di Giacobbe nel libro della Genesi, dove la scala unisce il cielo e la terra».

Auspicio

In questo modo, la tradizione della Scala Santa, che ha radici storiche profonde, trova un’interpretazione locale e significativa, dando vita a un nuovo strumento di fede per tutti i pellegrini che desiderano vivere un’esperienza di spiritualità profonda. L’installazione della Via Crucis si inserisce nel contesto del Giubileo della Speranza, un invito a vivere e testimoniare la speranza cristiana.

«L’auspicio è che i singoli fedeli o i gruppi di pellegrini possano trarre giovamento da questo nuovo cammino di fede, avvicinandosi al cuore di Cristo e al suo amore infinito», ha concluso don Giorgio. Un’iniziativa che rappresenta un altro passo importante nel cammino spirituale del Santuario della Madonna della Stella, un luogo che continua a essere punto di riferimento per la comunità di Cellatica, Gussago, Concesio e non solo.