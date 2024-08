Al via la Festa del santuario della Madonna della Stella

Fervono i preparativi per la tanto attesa Festa del santuario della Madonna della Stella, un appuntamento - in programma da domani al 9 settembre - che ogni anno riunisce le comunità di Cellatica, Gussago e Concesio in un clima di preghiera, cultura e convivialità.

Centrale quest’anno è il tema della donna e del contrasto alle violenze di genere; una battaglia quest’ultima portata avanti con iniziative di sensibilizzazione, a partire dal dicembre del 2023 quando i rintocchi delle campane del santuario mariano ricordarono ciascuna delle donne vittime di femminicidio di quell’anno.

Tradizionalmente il santuario festeggia la Nascita di Maria, che nella memoria liturgica corrisponde all’8 settembre. Eccezionalmente però, essendo quest’anno la data occupata dalla domenica, la festa slitterà a lunedì 9 settembre. «A questa importantissima meta - sottolinea il rettore dal Santuario don Giorgio Comini -, si giungerà attraverso un percorso, composto da occasioni spirituali, culturali e ludico-aggregative».

Il programma, a cura dell’Associazione Sua, prenderà il via domani alle 21 con un concerto jazz all’aperto offerto dal gruppo NewTella. Si proseguirà domenica 1 settembre con una preghiera per la pace in Terra Santa accompagnata dalle note del gruppo Psallite Deo, dalle 18.30 alle 19.30. Giovedì 5 il Santuario ospiterà quindi una veglia di preghiera intitolata «Maria, Madre della Speranza», dalle 20.30 alle 21.30. La serata del 6 (dalle 20) sarà dedicata alla forza delle donne, con un incontro in cui giovani testimonial rifletteranno sul tema «Resilienza e riscatto: la forza delle donne nella fragilità e nella malattia». Don Giorgio Comini ha evidenziato come da questo incontro «emergerà la forza dell’animo femminile e la capacità di fare comunione nei momenti più difficili della vita». Il 9 settembre sarà il giorno culminante, con un programma liturgico ricco e articolato che inizierà alle 7 per concludersi con il Vespro solenne delle 18.30. La Festa sarà all’insegna della vita spirituale, nel ricordo dell’evento che diede origine a questo luogo santo: l’apparizione mariana del 1536. Per informazioni: associazionesua.it.