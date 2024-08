Il Giubileo 2025 e la speranza nel mondo globalizzato

Mons. Gabriele Filippini

Un’occasione irripetibile per ripensare il ruolo della presenza cristiana

La basilica di San Pietro

L’attuale disinteresse verso il cristianesimo ha radici molteplici, alcune interne alla storia della Chiesa, altre profondamente estranee e distanti. Per alcuni questo significa il trionfo della società laica, stratificata e complessa nei confronti di una società più elementare, determinata dalla religione. Per altri diventa motivo per una nostalgia per la civiltà cristiana e per una Chiesa potente, influente e forte. Più che uno schieramento fra coloro che affermano il tramonto del cristianesim