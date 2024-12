Aido, medaglie a Tartaglia, Centrale del latte e Brescia Mobilità

Quattro campioni della «cultura del dono», quattro esempi di come si può essere d’aiuto agli altri. Ieri mattina l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, l’Aido di Brescia, ha consegnato le «Medaglie d’oro all’impegno sociale» 2024, benemerenza che la sezione provinciale conferisce a persone ed enti distintisi durante l’anno per l’attività di promozione della cultura della donazione.

Scuola

I premiati sono Dania Zanotto, professoressa dell’istituto tecnico e liceo artistico Tartaglia-Olivieri, la Centrale del latte di Brescia, il gruppo Brescia mobilità e Giovanni Roncadori, presidente del gruppo Aido Carpendedolo-Acquafredda scomparso a luglio.

Non causale il luogo della cerimonia di consegna, l’aula magna del Tartaglia-Olivieri. La scuola ha infatti collaborato alla realizzazione della «Stanza della vita» donata da Aido al Civile, una saletta vicino alla Prima Rianimazione in cui i medici incontrano i familiari di una persona da poco deceduta che non si è espressa in vita sulla donazione degli organi. Inaugurata a giugno, sulle pareti è abbellita con pannelli creati lo scorso anno scolastico da una classe quarta – oggi quinta – dell’Olivieri.

Un progetto che ha portato soddisfazioni: alle studentesse e studenti dell’ex quarta H, Aido ha consegnato attestati di riconoscimento all’impegno sociale, mentre alla loro insegnante, Dania Zanotto, la medaglia d’oro. «È stato difficile perché è un tema delicato, ma ci siamo buttati a capofitto su questo progetto – ha detto la docente –. Penso che l’arte abbia la funzione importantissima di comunicare temi politici, etici e sociali». Alla preside dell’istituto, Cristina Fontana, Aido ha donato invece una targa per l’impegno sociale: «Sensibilizzare i giovani alla donazione è fondamentale».

Aziende

Alla Centrale del latte e al Gruppo Brescia Mobilità invece una medaglia d’oro a testa per due campagne informative a sostegno di Aido. Da gennaio a marzo di quest’anno la Centrale ha stampato sulle proprie bottiglie messaggi sull’importanza della donazione degli organi, mentre l’azienda dei trasporti ha allestito a febbraio una campagna all’interno di un vagone della metropolitana, con messaggi e qr code per ottenere informazioni su come diventare donatore.

A occuparsene è stata l’agenzia di comunicazione bresciana Innovazione agency, premiata da Aido con la targa all’impegno sociale. «È importante poter mandare messaggi che siano anche veicolo di promozione sociale», ha detto il presidente di Brescia Mobilità, Alessandro Marini.

Ricordo

Commozione, infine, per la medaglia d’oro alla memoria di Giovanni Roncadori, anima del gruppo Aido di Carpenedolo e Acquafredda, di cui è stato presidente, nonché consigliere e amministratore della sezione provinciale di Brescia. «Ci mancherà – ha detto la presidente dell’Aido provinciale di Brescia, Vittoria Mensi –. Grazie alla sua famiglia che lo ha supportato nel suo percorso nell’associazione».

In prima fila le consigliere comunali Beatrice Nardo e Raisa Labaran, l’assessore alla Partecipazione, Valter Muchetti, e la consigliera regionale Claudia Carzeri: «Aido è un esempio di efficienza, radicamento sul territorio e soddisfazione, perché i risultati poi si ottengono», ha detto quest’ultima. Oggi la sezione provinciale dell’Aido conta a Brescia quasi 57mila iscritti: «Sono in aumento», ha detto la presidente Mensi. Dal 2021 si può dare il consenso alla donazione degli organi anche online, tramite Spid sul sito dell’Aido o dall’app DigitalAido. In Italia sono 8000 le persone in attesa di trapianto. «Dobbiamo donare per amore del prossimo, solidarietà, responsabilità civile e soprattutto perché chi è in attesa di una donazione può contare solo su un sì per migliorare la propria vita», ha detto Mensi.