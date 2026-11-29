Delle due l’una: o si era stancato di stare a casa, oppure deve aver pensato che «tanto neanche se ne accorgono». Fatto sta che un italiano, classe 1980, residente a Pavone Mella, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, ha pensato di allontanarsi dalla propria abitazione. La «libera uscita» non è sfuggita agli agenti della Polizia locale di Leno, che sono riusciti a individuare e raggiungere l’uomo, in quel momento alla guida di un’auto di un familiare.
La fuga è finita velocemente e l’uomo è stato arrestato per evasione: attorno ai polsi del 46enne si sono nuovamente chiuse le manette. Terminate le procedure di rito, per «il fuggitivo» si sono aperti i cancelli del carcere. «Un’operazione che conferma il ruolo della Polizia Locale quale presidio fondamentale di sicurezza e legalità a tutela della collettività», dice Cristiano Cavallaro, comandante della Locale di Leno.