Ai domiciliari, si allontana da casa: arrestato un 46enne a Pavone Mella

L’uomo è stato fermato mentre era alla guida dell’auto di un familiare. È stato portato in carcere con l’accusa di evasione

Gianantonio Frosio 29 novembre 2026 1 ' di lettura

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale di Leno Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti evasionearresti domiciliariPavone Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...