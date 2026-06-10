Agnosine, bus con otto passeggeri finisce in una scarpata

Ingente l’intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, quando sulle Coste, in territorio di Agnosine, un pullman di Arriva è uscito di strada finendo in una scarpata.
Erano da poco passate le 14:30 quando la centrale operativa di Areu ha ricevuto le chiamate di soccorso e ha inviato sul posto tre ambulanze – da Agnosine, Roè Volciano e Nave – oltre all’auto medica di Gavardo, all’auto infermierizzata di Vestone e ai Vigili del fuoco per estrarre e soccorrere gli otto passeggeri e l’autista.
La dinamica
A quanto ricostruito finora, la donna al volante del mezzo stava salendo in direzione del Colle di Sant’Eusebio e, poco dopo il bivio per Binzago, ha perso aderenza mentre percorreva un tornante. Ha dapprima urtato la barriera in pietra, poi ha attraversato la carreggiata ed è finita nella scarpata.
Nonostante la potenziale gravità dell’incidente, sembrerebbe che nessuno dei coinvolti sia in gravi condizioni. La viabilità è gestita a senso unico alternato dagli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, mentre si attende un mezzo specifico per il recupero del pullman e la sua rimozione.