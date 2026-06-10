Agnosine, bus con otto passeggeri finisce in una scarpata

A quanto emerge, essuno di loro (e nemmeno l’autista) è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulle Coste, la viabilità è gestita a senso unico alternato

Ubaldo Vallini 10 giugno 2026 1 ' di lettura

Il pullman finito nella scarpata - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti autobuspullmanscarpataincidente stradaleCosteAgnosine Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...