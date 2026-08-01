Aggredisce un cliente della gelateria in viale Piave: arrestato

Gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 45enne cittadino romeno residente nella nostra provincia e con a proprio carico numerosi precedenti penali di Polizia. L’operazione di Polizia ha preso le mosse in seguito ad una richiesta di intervento urgente pervenuta alla Centrale operativa della Questura attraverso il numero di emergenza 112 per una violenta aggressione a un cliente in atto nei pressi di una gelateria di Viale Piave.
Cos’è successo
Gli agenti, giunti sul posto, constatavano una situazione di forte agitazione all’esterno dell’attività dove erano presenti tavolini ribaltati, frammenti di vetro e numerose tracce di sangue sul pavimento; in quel contesto dove un uomo risultava ferito, veniva individuato un 45enne in evidente stato di alterazione psicofisica – verosimilmente riconducibile all'abuso di sostanze alcoliche – mentre inveiva e minacciava gli altri clienti presenti. L'uomo ha quindi minacciato anche i poliziotti e ha cercato lo scontro fisico. Un cliente in effetti aveva riportato lesioni riconducibili a una violenta aggressione subita. Per questo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Città di Brescia per gli accertamenti e le cure.
I poliziotti intanto sono riusciti a porre l'aggressore ubriaco in condizioni di non nuocere, nonostante avesse cercato di liberarsi dagli agenti scalciando ed aggredendoli per sottrarsi all’arresto. Gli uomini della Volante si sono quindi attivati per ricostruire con precisione l’accaduto, ricorrendo anche alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della gelateria. Il titolare dell'attività ha riferito di aver visto l’aggressore avventarsi contro un cliente, per poi colpirlo violentemente alla testa con un posacenere di vetro.
L’arresto
Il malvivente veniva pertanto condotto presso gli Uffici della Questura dove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e messo a disposizione della Autorità giudiziaria.
«Ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia di Stato ha consentito di riportare sotto controllo una situazione di estrema pericolosità, evitando che una violenta aggressione potesse avere conseguenze ancora più gravi per le persone presenti – ha dichiarato il questore di Brescia Paolo Sartori –. È inaccettabile che episodi di tale violenza si consumino in luoghi pubblici, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini e degli stessi operatori delle Forze dell'Ordine, chiamati quotidianamente ad intervenire per garantire la sicurezza della collettività. Il contrasto ad ogni forma di violenza e di illegalità continuerà ad essere perseguito con la massima determinazione, attraverso un costante presidio del territorio ed un'immediata risposta operativa ad ogni situazione di pericolo».