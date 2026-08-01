Aggredisce un cliente della gelateria in viale Piave: arrestato

Un 45enne in evidente stato di alterazione psicofisica ha inveito e minacciato i clienti, oltre che i poliziotti giunti sul posto, e ha provocato lesioni a uno degli avventori del locale

01 agosto 2026 2 ' di lettura

Un intervento di Polizia, foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressioneBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...