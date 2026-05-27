Aggressione al Redona, spunta un testimone: fermato 24enne

Il suo nome lo ha fatto un testimone in aula. Un giovane egiziano che, lette le notizie sul processo in corso, si è fatto avanti con un avvocato e ha chiesto di poter raccontare come fossero, secondo lui realmente, andati i fatti.

Gli inquirenti, Procura della Repubblica e Squadra Mobile, non hanno perso tempo, hanno verificato le sue dichiarazioni anche alla luce del materiale investigativo che avevano acquisto all’epoca e nel giro di poche ore hanno bloccato il ragazzo.