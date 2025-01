Rissa nella notte al Redona, ferito un 26enne

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nel corso di una rissa scoppiata nella notte in un locale del complesso Redona di via Vergnano, a Brescia.

La chiamata d allarme ha fatto convergere pattuglie di Polizia, Carabinieri e polizia Locale per sedare gli animi. Il 26enne ha riportato solo tagli superficiali ma è stato comunque trasferito in ospedale. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura