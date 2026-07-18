Aggressione ai colleghi col taglierino: va ai domiciliari

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico e udienza rinviata a settembre per il 27enne operaio di origini egiziane che ieri sera a Marcheno ha aggredito due colleghi di lavoro che lo avevano rimproverato per non aver svolto bene i suoi compiti.
L’uomo dovrà tornare in aula il 21 settembre ma nel frattempo resterà in casa con il braccialetto elettronico a vigilare sul rispetto della decisione del Tribunale di Brescia. Il 27enne aveva atteso i colleghi fuori dall’officina e li aveva aggrediti con un taglierino. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.