Donna accoltellata al collo dal marito in una lite: grave in ospedale

L'ennesima lite tra le mura domestiche è degenerata nel sangue: un uomo di 51 anni ha accoltellato al collo la moglie di 45, che è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia.

È successo questa mattina attorno alle 9.30 a Capriolo, in via Largo Ochi, dove oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di Capriolo, che hanno immediatamente fermato l'aggressore. Sono in corso le indagini per valutare anche come procedere nei confronti dell'uomo.

La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it

Il litigio sarebbe iniziato in casa per motivi ancora da stabilire e sarebbe poi proseguito in strada: qui la donna è stata soccorsa dal personale dell’ambulanza di Sarnico.