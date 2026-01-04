Giornale di Brescia
Donna accoltellata al collo dal marito in una lite: grave in ospedale

Simone Bracchi
È accaduto questa mattina a Capriolo. Il litigio tra l’uomo di 51 anni e la compagna di 45 è iniziato in casa e finito in strada
I carabinieri entrano nell'abitazione a Capriolo
L'ennesima lite tra le mura domestiche è degenerata nel sangue: un uomo di 51 anni ha accoltellato al collo la moglie di 45, che è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia.

È successo questa mattina attorno alle 9.30 a Capriolo, in via Largo Ochi, dove oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di Capriolo, che hanno immediatamente fermato l'aggressore. Sono in corso le indagini per valutare anche come procedere nei confronti dell'uomo.

  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
Il litigio sarebbe iniziato in casa per motivi ancora da stabilire e sarebbe poi proseguito in strada: qui la donna è stata soccorsa dal personale dell’ambulanza di Sarnico.

Argomenti
donna aggreditaferitaCapriolo
  3. Ricarica la pagina se necessario