Accoltellata dal marito a Capriolo, grave ma medici ottimisti
La coppia italiana ha tre figli ma nessuno di loro era in casa al momento dell’aggressione. L’uomo è in caserma sottoposto ad interrogatorio
La scientifica dei Carabinieri entra nella casa
Sono gravi le condizioni della donna di 45 anni accoltellata dal marito a Capriolo ma i medici sarebbero ottimisti in merito alla possibilità che possa salvarsi. Il marito ha usato un coltello che è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti quando la vittima era in strada, fuori dall'abitazione dove è iniziato il litigio.
Si tratta di una famiglia italiana e la coppia ha tre figli e nessuno di loro era in casa al momento dell'aggressione. Il marito al momento è in caserma sottoposto ad interrogatorio.
