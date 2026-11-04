Aggredisce una donna per rapinarla, arrestato in via Corsica

Le ha strappato la borsa dopo averla afferrata per i capelli e colpita con un calcio al ginocchio. Il 29enne è stato fermato grazie ai passanti

Simone Bracchi Giornalista 04 novembre 2026 2 ' di lettura

Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressionePoliziaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...