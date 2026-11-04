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Aggredisce una donna per rapinarla, arrestato in via Corsica

Le ha strappato la borsa dopo averla afferrata per i capelli e colpita con un calcio al ginocchio. Il 29enne è stato fermato grazie ai passanti
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it
Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’ha afferrata per i capelli, strappandole la borsa, poi le ha sferrato un calcio al ginocchio per farla cadere a terra. Infine, non contento, le ha chiesto dei soldi in cambio della refurtiva. Un’aggressione violenta, avvenuta nei all’ex centro commerciale Freccia Rossa, che si è conclusa con l’arresto di un uomo.
In manette è finito un senegalese di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. L’uomo è stato intercettato dagli agenti del Commissariato Carmine in via Corsica, dove era stato circondato da alcune persone accorse sul posto perché attirate dalle grida della vittima.

La serata

La donna era stata avvicinata poco prima all’uscita di una sala Bingo di via Tagliaferri. Spaventata dal comportamento dell’uomo, era rientrata nel locale per poi uscire nuovamente qualche minuto dopo, quando non lo aveva più visto per tornare all’albergo in cui alloggiava.
All’altezza dell’ex Freccia Rossa, però, il 29enne l’ha raggiunta alle spalle, afferrandola per i capelli e strappandole la borsa. La presa è stata così forte da provocarle il distacco di alcune ciocche, poi ritrovate all’interno della stessa borsa. L’aggressore l’ha anche colpita con un calcio al ginocchio sinistro, facendola cadere.
La donna, nonostante le ferite, è riuscita a rialzarsi e a inseguirlo fino all’area dei parcheggi. Qui l’uomo ha preteso del denaro per restituirle la borsa. Al rifiuto della vittima, si è allontanato per nascondere alcuni suoi documenti, tornando poi a chiedere soldi.

L’aiuto dei passanti

Le grida hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono intervenuti e hanno contribuito a impedire all'uomo di scappare. Quando gli agenti sono arrivati in via Corsica, lo hanno trovato ancora sul posto. Durante il controllo aveva con sé la borsa rubata, con alcuni effetti personali e un documento medico della donna. È stato lui stesso a indicare ai poliziotti dove aveva nascosto gli altri documenti.
Il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto nei suoi confronti l'allontanamento dal territorio nazionale, con l'obiettivo di procedere all'espulsione una volta terminata la detenzione.

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