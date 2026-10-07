Aggredisce la ex in un bar e scappa: ricerche a Orzinuovi

Il bar di Orzinuovi in cui è stata aggredita la donna - Foto da Google Street View
Una donna di 44 anni questa mattina è stata aggredita dall'ex, che si è poi dato alla fuga. Il fatto è avvenuto in via Lonato a Orzinuovi nel bar della stazione di servizio.
Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo l'avrebbe colpita con estrema violenza - da verificare se sia stata usata anche un coltello o un'arma bianca - e poi sarebbe scappato. Sulle sue tracce i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.
Gli inquirenti non escludono di procedere per tentato femminicidio vista la dinamica e la violenza dell’aggressione.