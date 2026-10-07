Aggredisce la ex in un bar e scappa: ricerche a Orzinuovi

La donna è stata portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti non escludono di procedere per tentato femminicidio vista la dinamica e la violenza dell’aggressione

Simone Bracchi Giornalista 07 ottobre 2026

Il bar di Orzinuovi in cui è stata aggredita la donna - Foto da Google Street View Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressioneex moglieOrzinuovi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...