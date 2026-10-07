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Aggredisce la ex in un bar e scappa: ricerche a Orzinuovi

La donna è stata portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti non escludono di procedere per tentato femminicidio vista la dinamica e la violenza dell’aggressione
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il bar di Orzinuovi in cui è stata aggredita la donna - Foto da Google Street View
Il bar di Orzinuovi in cui è stata aggredita la donna - Foto da Google Street View

Una donna di 44 anni questa mattina è stata aggredita dall'ex, che si è poi dato alla fuga. Il fatto è avvenuto in via Lonato a Orzinuovi nel bar della stazione di servizio.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo l'avrebbe colpita con estrema violenza - da verificare se sia stata usata anche un coltello o un'arma bianca - e poi sarebbe scappato. Sulle sue tracce i carabinieri. La donna è stata portata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli inquirenti non escludono di procedere per tentato femminicidio vista la dinamica e la violenza dell’aggressione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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aggressioneex moglieOrzinuovi
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