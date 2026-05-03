Aggredisce il personale dell’ambulanza e gli agenti: denunciato
Sono stati i soccorritori intervenuti in viale Europa a chiedere aiuto quando sono stati aggrediti da un 23enne senza fissa dimora e pregiudicato
Personale medico sanitario in ambulanza - Foto © www.giornaledibrescia.it
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