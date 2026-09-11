Aggredisce due controllori del pullman a Villanuova e scappa

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il giovane era stato trovato senza biglietto: anche una volta sceso dal mezzo ha continuato a scagliarsi contro l’uomo e la donna

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali