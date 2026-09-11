Aggredisce due controllori del pullman a Villanuova e scappa

Su una corriera diretta verso il Garda, durante la fermata del pullman in piazza Roma a Villanuova sul Clisi, oggi pomeriggio si è verificata un’aggressione che ha visto coinvolti due controllori, una donna e un uomo. A colpirli sarebbe stato un giovane trovato senza biglietto e per questo invitato a scendere dal mezzo.
Proprio in quel momento, mentre si trovava ancora all’interno della corriera, il ragazzo avrebbe iniziato prima a insultare i due controllori e poi a scagliarsi con violenza contro la donna, facendola sbattere contro le vetrate dell’autobus. È stato allora che è intervenuto il collega che, nel tentativo di fermarlo e proteggere la donna, è riuscito ad allontanare il giovane con una spinta e a farlo scendere dal mezzo.
La situazione, però, non si sarebbe conclusa lì perché, una volta fuori dalla pullman, il ragazzo avrebbe rivolto la propria violenza anche contro l’uomo, aggredendolo prima di dileguarsi rapidamente. Nel frattempo l’autista ha chiamato le forze dell’ordine, mentre gli altri passeggeri sono rimasti inermi davanti a una scena tanto violenta quanto improvvisa, consumatasi nel giro di pochissimi istanti.