Aggredisce una donna: un uomo interviene per difenderla e scoppia la rissa

È accaduto in un bar di Ghedi: una persona ubriaca ha colpito la moglie del titolare, poi ha preso a pugni un cliente che ha reagito. Tre feriti, sul posto ambulanze e carabinieri

Gianantonio Frosio 13 novembre 2026 1 ' di lettura

La zona dove è avvenuta la rissa - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rissaGhedi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...