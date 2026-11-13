Aggredisce una donna: un uomo interviene per difenderla e scoppia la rissa

Una vera e propria reazione a catena, fulminea e violenta: un uomo aggredisce una donna; un altro uomo interviene per difenderla; il primo uomo dà un pugno in faccia al secondo, che reagisce e riempie di botte il primo. Tutto in pochi secondi.
È accaduto questa mattina verso le 10.30 al Sisters’ Bar di Ghedi, all’angolo tra via Baracca e via Vittoria. Un uomo di origine marocchina in evidente stato di alterazione («Molto, ma molto ubriaco», dicono i testimoni) aggredisce la moglie del titolare del bar. Non si sa per quale motivo, ma la fa cadere a terra.
Un altro uomo che ha assistito alla scena interviene per difendere la donna, ma, appena si avvicina, senza alcun preavviso prende un pugno in faccia. L’uomo non ci sta e, seppur dolorante e sanguinante, con tutta l’adrenalina che ha in corpo, reagisce e scarica la rabbia addosso a chi l’ha aggredito.
Intervengono un’auto medica, i carabinieri, la polizia locale e due ambulanze: una carica il marocchino, l’altra la donna (che ha il tutore al braccio perché si è fatta male nella caduta) e il suo difensore, col viso ancora pieno di sangue.