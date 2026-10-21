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Aggredisce un anziano con una bottiglia rotta per rubargli il borsello

L'uomo è stato arrestato in via Pietro Bulloni, a Brescia. Dopo il carcere, il 37enne marocchino sarà espulso dall'Italia
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Una bottiglia rotta impugnata come un'arma (archivio)
Una bottiglia rotta impugnata come un'arma (archivio)

Ha tentato di rapinare un anziano minacciandolo con un coccio di bottiglia, poi lo ha aggredito, facendolo cadere a terra. Un uomo di 37 anni, marocchino e irregolare in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Brescia con l'accusa di tentata rapina aggravata.

L'aggressione è avvenuta in via Pietro Bulloni. L'uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato dal 37enne, che ha tentato di strappargli il borsello. Quando ha visto che l'anziano non molla a la presa, l'aggressore ha rotto una bottiglia di vetro e ha utilizzato un coccio appuntito per minacciarla e colpirla.

L’aiuto di un passante

A notare quanto stava accadendo è stato un passante, che ha avvertito gli agenti della Polizia di Stato. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l'anziano a terra e l'aggressore ancora armato del vetro, mentre tentava di colpirlo.

Alla vista della pattuglia, il 37enne ha cercato di scappare, senza riuscirci. Ha poi inveito contro la vittima e gli agenti, rifiutandosi di consegnare il coccio. Con l'arrivo di altri poliziotti, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo.

L'uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato anche per soggiorno illegale in Italia e messo a disposizione della Procura. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto la sua espulsione dal territorio nazionale, da eseguire dopo la scarcerazione.

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aggressionePolizia di StatoBrescia
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