Aggredisce un anziano con una bottiglia rotta per rubargli il borsello

Ha tentato di rapinare un anziano minacciandolo con un coccio di bottiglia, poi lo ha aggredito, facendolo cadere a terra. Un uomo di 37 anni, marocchino e irregolare in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Brescia con l'accusa di tentata rapina aggravata.
L'aggressione è avvenuta in via Pietro Bulloni. L'uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato dal 37enne, che ha tentato di strappargli il borsello. Quando ha visto che l'anziano non molla a la presa, l'aggressore ha rotto una bottiglia di vetro e ha utilizzato un coccio appuntito per minacciarla e colpirla.
L’aiuto di un passante
A notare quanto stava accadendo è stato un passante, che ha avvertito gli agenti della Polizia di Stato. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l'anziano a terra e l'aggressore ancora armato del vetro, mentre tentava di colpirlo.
Alla vista della pattuglia, il 37enne ha cercato di scappare, senza riuscirci. Ha poi inveito contro la vittima e gli agenti, rifiutandosi di consegnare il coccio. Con l'arrivo di altri poliziotti, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo.
L'uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato anche per soggiorno illegale in Italia e messo a disposizione della Procura. Il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto la sua espulsione dal territorio nazionale, da eseguire dopo la scarcerazione.