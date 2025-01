Agenti aggrediti in stazione, Faresin: «Potenziare le pattuglie»

«Una situazione sempre più critica che aggrava il senso di insicurezza tra i cittadini». Paolo Faresin, segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia, chiede interventi immediati: «È necessario potenziare le pattuglie e garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini». Così il sindacato commenta solo l’ultimo episodio di violenza ai danni degli agenti registrato in stazione a Brescia pochi giorni fa.

Attraverso una nota, il sindacato ripercorre le criticità che affliggono in questa fase il personale sul territorio, ribadendo ancora una volta la necessità di incrementare le pattuglie. «In più di una circostanza il sindacato ha chiesto un implemento del personale, ovvero quello incorporato nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per una città che annovera una serie di reati particolarmente preoccupanti quali: risse, scippi, rapine e aggressioni ai danni dei cittadini e degli appartenenti alle forze dell’ordine che interessano in particolare zone nevralgiche quali il centro storico la stazione ferroviaria».

A questi ripetuti appelli è arrivata «una risposta, apparentemente incomprensibile: è stato ridotto l’orario di servizio della Volante del Commissariato Carmine, deputata al presidio del centro storico e della stazione, che dal 13 gennaio non presta più servizio nella fascia notturna». Inoltre, prosegue la nota «circa trenta nuove unità verranno destinate all’ufficio Immigrazione. Si auspicava che, dato il delicato momento storico, ci fosse una maggior attenzione al controllo del territorio e agli operatori che quotidianamente svolgono servizio sulle nostre strade».

Preoccupazioni

La richiesta di Faresin è diretta «Appare chiaro che alcune zone della nostra città sono ormai preda di ragazzini che operano nel totale disinteresse della legge. Auspico a gran voce l’introduzione del nuovo Ddl sicurezza e il potenziamento delle pattuglie che operano sul nostro territorio e su tutti i quadranti orari. Basta alle continue aggressioni ai poliziotti! Siamo perfettamente consci dei rischi che comporta il nostro mestiere ma i colleghi hanno il diritto di tornare a casa sani e salvi dalle proprie famiglie, dopo aver svolto il proprio lavoro per tutelare la legalità e la tranquillità dei cittadini onesti».