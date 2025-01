Agenti aggrediti a Brescia, Caparini: «Sostegno alle forze dell’ordine»

La recente aggressione a due poliziotti alla stazione di Brescia ha scatenato reazioni forti nel panorama politico. Davide Caparini, consigliere regionale della Lega, è intervenuto con un comunicato stampa per esprimere il proprio sostegno alle forze dell’ordine e ribadire la necessità di misure concrete contro il fenomeno delle baby gang.

L’accaduto e il sostegno alle forze dell’ordine

Caparini ha sottolineato l’importanza di tutelare chi ogni giorno si impegna per garantire la sicurezza dei cittadini: «Chi attacca un uomo o una donna in divisa sta attaccando lo Stato, ed è compito della politica difendere senza esitazioni chi lavora con dedizione e professionalità, anche mettendo a rischio la propria vita». Il consigliere ha lodato l’operato della Polizia e ha espresso soddisfazione per l’arresto del presunto responsabile, un giovane di origine tunisina: «Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che non rimanga impunito».

La proposta della Lega contro le baby gang

Caparini ha poi annunciato una proposta di legge regionale avanzata dalla Lega per contrastare il fenomeno delle baby gang, definendola una priorità per arginare una crescente escalation di violenza: «Servono misure concrete per fermare questa deriva, che vede coinvolti sempre più spesso giovani stranieri che non hanno alcuna intenzione di integrarsi e di rispettare le nostre leggi».