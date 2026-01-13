Affitti brevi, Tar e Consulta danno ragione al Comune di Sirmione

Due sentenze, un’unica direzione: il regolamento del Comune di Sirmione sugli affitti turistici brevi è legittimo. A confermarlo sono il Tribunale amministrativo regionale di Brescia e la Corte Costituzionale, che con due pronunce distinte hanno riconosciuto la validità della disciplina adottata dall’Amministrazione nel 2022 per governare il fenomeno.

Leggi anche Sirmione, il Consiglio di Stato rinvia al Tar la decisione sugli affitti turistici

L’ordinanza del Tar è del 9 dicembre: confermati tutti i requisiti previsti dal regolamento, dalla disponibilità di parcheggi alla conformità degli impianti, fino al rapporto tra superficie catastale e capacità ricettiva. Il ricorso, presentato da un privato, chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento con cui il Comune aveva bloccato l’attività: richiesta respinta. Per i giudici, la documentazione tecnica carente giustificava l’intervento dell’ente.

Il 16 dicembre anche la Corte Costituzionale ha stabilito che Regioni e Comuni possono disciplinare le locazioni turistiche brevi, anche non imprenditoriali, purché perseguano «motivi imperativi di interesse generale». Tra questi, l’accesso alla casa per i residenti, la tutela dei centri storici e la sicurezza degli edifici. Secondo i giudici, spetta infatti al Comune – in quanto ente espressione della comunità locale – fissare standard minimi di qualità e sicurezza, anche a tutela dell’immagine del territorio.

Con oltre un milione e 200mila presenze annue, Sirmione è tra le mete più attrattive del Garda. Il regolamento approvato nel 2022 punta a gestire gli effetti collaterali del boom degli affitti brevi: meno case per i residenti, più traffico, trasformazione del tessuto urbano.

L’obiettivo, spiegano dal Comune, non è frenare il settore, ma introdurre regole certe a tutela della comunità: «Siamo soddisfatti – commenta la sindaca Luisa Lavelli –. Gli affitti brevi sono una componente importante dell’accoglienza, ma servono regole condivise. Vogliamo garantire un’esperienza turistica di qualità, nel rispetto della vocazione di Sirmione e delle esigenze di chi ci vive tutto l’anno».