Limone sul Garda è uno dei «Borghi più belli d’Italia»

Limone sul Garda entra ufficialmente nell’Associazione «I borghi più belli d’Italia». E così il Comune altogardesano si affianca ad altre cinque località bresciane già presenti nel circuito: Bagolino, Bienno, Gardone Riviera, Monte Isola e Tremosine sul Garda. Una rete che l’associazione definisce come «il meglio che l’Italia nascosta ha da offrire al mondo», una frase che sintetizza il valore attribuito ai centri che riescono a conservare patrimonio e identità senza chiudersi allo sviluppo.

I criteri di valutazione

Per Limone, spiegano dal Comune, l’ingresso rappresenta un passaggio che rafforza un percorso già intrapreso: l’attenzione al tessuto urbano, la tutela del paesaggio e la capacità di mantenere vive le tradizioni. Elementi che gli ispettori dell’associazione hanno analizzato valutando sia l’integrità storica, sia la gestione contemporanea del luogo.

La decisione dell’associazione arriva dopo una verifica sul campo che ha interessato il centro storico, le aree verdi, i percorsi pedonali, gli spazi pubblici e le iniziative culturali. Il giudizio positivo riguarda il patrimonio architettonico, la manutenzione complessiva del borgo, la tutela dell’ambiente e la presenza di tradizioni che fanno ancora parte della vita del paese.

Barche a Limone sul Garda

Traguardi e opportunità

«È un traguardo importante per la nostra comunità, che premia l’impegno costante nella valorizzazione del territorio, nella manutenzione e cura del borgo e nello sviluppo di un turismo sostenibile e rispettoso dell’identità locale. Questo riconoscimento conferma la bellezza di Limone sul Garda e la sua capacità di offrire esperienze autentiche ai visitatori», dice il sindaco Franceschino Risatti.

L’ingresso nel circuito «I borghi più belli d’Italia» non è, spiegano, un’etichetta simbolica. Per Limone sul Garda significa una maggiore presenza nelle campagne nazionali e internazionali legate ai piccoli centri di pregio, oltre alla possibilità di partecipare a progetti che sostengono chi investe nella conservazione e nella valorizzazione del territorio. La rete offre scambi di esperienze, collaborazione tra amministratrici e amministratori, confronto continuo su temi come turismo sostenibile, rigenerazione urbana, qualità dell’abitare e promozione culturale. Per un paese già noto per il turismo internazionale, il riconoscimento dà forza a un’immagine legata al turismo lento, ai percorsi sul lago, alle limonaie e a una narrazione che unisce paesaggio e architettura tipicamente italiana.