Affitti a canone concordato per studenti, rinnovato l’accordo tra associazioni di proprietari e inquilini

Le organizzazioni e le associazioni dei proprietari edilizi e degli inquilini hanno rinnovato questa mattina - grazie alla collaborazione con l’Amministrazione cittadina - l’accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato per studenti universitari e transitori fino a 18 mesi.

«Conosciamo bene i cambiamenti dei tempi moderni e la lievitazione dei prezzi degli affitti negli ultimi anni - spiega l’assessore all’Housing sociale, Alessandro Cantoni -. Lavoriamo per una città più equa, solidale e inclusiva: con questo accordo riusciremo a individuare con più facilità gli alloggi sfitti, ma permetteremo anche ai proprietari di mettere i loro immobili sul mercato con più sicurezze».

I contratti di locazione saranno soggetti a un canone d’affitto calmierato, che non potrà superare un tetto massimo e terrà conto di parametri oggettivi: a Brescia verrà utilizzato un software (concepito da tutte le organizzazioni già nel 2018, ma adesso implementato) che permetterà di definire il costo dell’affitto in maniera non discrezionale.

«Lavoriamo sperando di aiutare - conferma Marco Fenaroli, assessore al Welfare -. Le parti contrattano in maniera libera e noi cerchiamo di mettere a disposizione le nostre risorse per i cittadini».

Per le associazioni l’aggiornamento dell’accordo territoriale rappresenta un «passo avanti verso una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore delle locazioni immobiliari». Un aiuto concreto a tutte quelle persone che si sono trovate in gravissime difficoltà dopo l’aumento dei costi e la diminuzione dell’offerta.

«Nel 1971 in città solo il 5,5% degli immobili non era occupato - spiega Leonardo Pappalardo dell’Unione piccoli proprietari di Brescia -: nel 2019 la percentuale è arrivata al 12,4% e attualmente risultano essere circa 14mila gli appartamenti vuoti. Nel primo semestre del 2015 c’erano poi 1.172 immobili in locazione: la pandemia ha abbattuto questi numeri e nel primo semestre del 2023 ne abbiamo contati 147. L’accordo è frutto di un lavoro sinergico, utile per una città come Brescia, che è molto attrattiva e per questo deve dare una risposta abitativa seria».

Parole confermate anche da Simone Cardin del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari: «Questa mediazione è frutto di un lungo lavoro, ma ci permetterà di aiutare tanti lavoratori e studenti, avvantaggiando anche i proprietari delle case».