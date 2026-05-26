Aeroporto di Orio, apre il primo collegamento diretto Italia-Kuwait

Nuovo collegamento diretto tra la Lombardia e il Kuwait. L’aeroporto di Orio al Serio inaugura tre voli settimanali per Kuwait City operati dalla Jazeera Airways. La tratta sarà attiva il lunedì, il mercoledì e il venerdì con Airbus A320neo: è il primo collegamento diretto tra il Kuwait e l’Italia.

Fino a oggi i collegamenti richiedevano scali intermedi e tempi di viaggio più lunghi. Il volo diretto riduce le distanze e rafforza i rapporti economici e commerciali. Ha dunque un valore strategico per il sistema produttivo lombardo e, in particolare, per i distretti industriali di Brescia e Bergamo.