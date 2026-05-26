Aeroporto di Orio, apre il primo collegamento diretto Italia-Kuwait

Nuovo collegamento diretto tra la Lombardia e il Kuwait. L’aeroporto di Orio al Serio inaugura tre voli settimanali per Kuwait City operati dalla Jazeera Airways. La tratta sarà attiva il lunedì, il mercoledì e il venerdì con Airbus A320neo: è il primo collegamento diretto tra il Kuwait e l’Italia.
Fino a oggi i collegamenti richiedevano scali intermedi e tempi di viaggio più lunghi. Il volo diretto riduce le distanze e rafforza i rapporti economici e commerciali. Ha dunque un valore strategico per il sistema produttivo lombardo e, in particolare, per i distretti industriali di Brescia e Bergamo.
Export e turismo
Secondo l’assessora regionale al Turismo Debora Massari, il collegamento contribuirà ad aumentare presenze turistiche, relazioni internazionali e competitività della Lombardia sui mercati globali. Anche il sottosegretario regionale alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo ha evidenziato l’importanza strategica dei rapporti con i Paesi del Golfo, ricordando come nel 2025 l’export lombardo verso il Kuwait sia cresciuto del 31%, raggiungendo i 444 milioni di euro.
Il Kuwait viene considerato un mercato particolarmente interessante per il Made in Italy, soprattutto nei settori moda, design, agroalimentare, meccanica di precisione e hospitality. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, nel 2025 sono stati oltre 45mila i turisti kuwaitiani arrivati in Lombardia, con quasi 149mila pernottamenti e una permanenza media superiore alle tre notti. La spesa media rilevata attraverso il circuito Mastercard è di 1.767 euro a turista. Le mete più frequentate risultano Milano, Como e il lago di Garda.