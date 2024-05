Adunata degli alpini, il nostro racconto da Vicenza del secondo giorno

Continua la 95esima adunata degli alpini a Vicenza, così come prosegue il racconto dell’Editoriale Bresciana e del suo team, formato da giornalisti, operatori e fotografi.

Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale della seconda giornata.

Ore 12 – Nikolajewka

L'omaggio in memoria di chi dalla Russia non tornò - © www.giornaledibrescia.it

Brescia, Vicenza e Nikolajewka. C’è un intreccio di storie nell’omaggio al monumento ai caduti di Vicenza, gruppo Alpini Borgo Casale.

Proprio qui 33 anni fa, nel 1991, la sezione di Brescia degli alpini iniziò questa tradizione che non si è mai più fermata. E lo fece a Vicenza per un motivo: il monumento ai caduti omaggiato dagli alpini bresciani, ricorda 2519 giovani vicentini che persero la vita nella battaglia di Nikolajewka e dalla Russia non fecero più ritorno. A ricordo di quei caduti, il monumento è abbellito da lapidi, targhe e persino una cripta incastonata nella roccia contenente la terra russa.

Un legame profondo tra le due città, Vicenza e Brescia, unite nella tragedia della guerra e nella memoria di ciò che non deve più ripetersi. Un auspicio che si rinnova ma che suona amaro, visto che quella stessa terra è purtroppo teatro di un nuovo conflitto. Ma i «nostri» non demordono, ed eccoli sfilate tutti insieme, accompagnati anche dal tricolore di una delegazione e di sindaci. Tre sezioni unite per accogliere e rilanciare il motto dell’Adunata: il sogno di Pace degli alpini.

Ore 10 – Il ricordo ai caduti

Le penne nere bresciane rendono omaggio ai caduti vicentini - © www.giornaledibrescia.it

Alle 10 piazza Matteotti si riempie di alpini e gagliardetti. La giornata dell’omaggio che le penne nere bresciane rendono ai caduti vicentini. Sono tutti rappresentati: quelli che fanno capo alla Sezione di Brescia ma anche della Monte Suello e della Valcamonica.

L’iniziativa della sfilata fino al monumento ai caduti si rinnova ogni anno, nella giornata di vigilia del serpentone degli alpini d’Italia in marcia. La prima volta avvenne proprio a Vicenza, per iniziativa degli alpini bresciani. Via via si sono aggregati anche quelli delle altre province, segno tangibile di una fratellanza che va ben oltre l’organizzazione associativa.