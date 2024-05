Adunata degli alpini, il nostro racconto da Vicenza del primo giorno

Stamattina è iniziata la 95esima Adunata nazionale degli alpini a Vicenza. Come ogni anno, ci sarà una nutrita delegazione bresciana. Il gruppo dell’Editoriale Bresciana è presente con diversi giornalisti, operatori e fotografi per raccontare il raduno delle penne nere.

Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale della prima giornata.

Ore 12.30 – Primo collegamento tg

Primo collegamento in diretta con il tg - Foto © www.giornaledibrescia.it

Primo collegamento in diretta per il tg di Teletutto nella Vicenza vestita di tricolore. Conduce Clara Camplani, con alle spalle gli alpini di Travagliato e Castegnato che si offrono volontari per un servizio d’ordine estemporaneo lungo viale Roma, porta di accesso al centro storico della città. In scaletta due servizi, quello istituzionale di Salvatore Montillo e quello «di colore» di Letizia Filini, direttamente dalla Cittadella degli alpini, regno delle famiglie tra pareti da scalare e paracadutisti da ammirare.

Abbiamo preso il ritmo. La redazione distaccata di piazza Castello è già diventata punto di riferimento degli alpini bresciani: ci vengono a trovare anche Gianfranco tavolazzi di isorella, Fabio corti di cogozzo e Angelo dolzanelli Zanano, cappello con la penna in testa e gagliardetti in pugno. Che storia, lo loro: da Rovereto a qui, a piedi, attraversando sentieri e sacrari della memoria, sfidando neve e nebbia: cammino per non dimenticare. Vi racconteremo la loro impresa. Vi faremo ascoltare le motivazioni dalla loro stessa voce. Continuate a seguirci anche sul Giornale e in tv.

Ore 10.58 – La sala stampa

La pattuglia Teletutto in sala stampa a Vicenza

La Sala stampa dell’Adunata è ospitata in piazza Castello, negli uffici di Confindustria. Qui incontriamo Massimo Cortesi, firma del GdB e volto di Teletutto con il quale abbiamo condiviso la narrazione di tante storie alpine, adunate comprese. Massimo Cortesi ora veste una giacca diversa, quella del direttore del mensile l’Alpino, 330 mila copie. Ci ricoorda il motto dell’adunata: «il sogno di Pace degli alpini». E con loro, vogliamo sognare anche noi.

Ore 10.52 – Il gruppo GdB e Teletutto

A Vicenza ci siamo anche noi, Giornale di Brescia carta e web, tv, radio, social. Una «pattuglia» motivata e impegnata nella narrazione della 95esima adunata nazionale degli alpini. Nel team ci sono anche un paio di new entry. Serve introdurli nell’atmosfera giusta: omaggio alla storia e rispetto per la memoria, ricerca dei «nostri». Il programma è fitto: un’alternanza di appuntamenti istituzionali e visite ai campi ancia in fase di allestimento, intervallata da canti, abbracci e tanta voglia di ritrovarsi nel segno della Pace.

Apertura ufficiale stamattina alle 9 piazza dei Signori, con l’alzabandiera e gli onori ai confaloni della regione Veneto e del comune di Vicenza con la colonna sonora della fanfara della Brigata alpina Julia. Il tutto in collegamento su maxi schermo con i quattro sacrari (Pasubio, Tonezza del Cimone, Asiago e Monte Grappa) e l’Ortigara, dove nel 1920 si svolse la prima grande adunata nazionale degli alpini. A celebrare la Messa fu padre Giulio Bevilacqua, cappellano degli alpini, che nei giorni della battaglia si trovava proprio lì. Lo raccontò bene, il «Calvario degli alpini» su quella terra….

Emozione, tanta. In piazza ci siamo quasi tutti. La «coda» del team è in viaggio. Ma con noi già sentiamo di portare a Vicenza anche chi non arriverà perché non può, ma che a distanza guarda a Vicenza con vicinanza e affetto, ricordando chi non c’è più. Gli occhi si fanno lucidi. E siamo solo all’inizio.