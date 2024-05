Adunata degli alpini, a Vicenza la grande sfilata: il racconto in diretta

Continua la 95esima adunata degli alpini a Vicenza, così come prosegue il racconto dell’Editoriale Bresciana e del suo team, formato da giornalisti, operatori e fotografi.

Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale dell’ultima giornata.

Adunata degli alpini a Vicenza, l'inizio della sfilata - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Ore 8 - via al terzo giorno

Non si sa come, all’Adunata nazionale degli alpini questa mattina sono già tutti in fermento, lucidi e lustri, camicie a quadri ben stirate, pronti per i due chilometri di sfilata. All’apparenza freschi come rose, per nulla segnati (sempre all’apparenza) dalle due notti di viavai per le strade di Vicenza, tra cerimonie istituzionali, musei, canti, abbracci e assembramenti. Qualcuno è tradito dall’afonia, conseguenza dei canti a squarciagola. Ma le gambe sono pronte.

Stamattina la città si presenta pulita. Nessuna traccia dei bagordi notturni. Segno evidente di una città accogliente e preparata anche nei servizi. Ospitare 300mila persone o giù di lì (i numeri sono ancora «ballerini») in soli tre giorni non è cosa facile.

Ore 7 – Pronti per la sfilata

A lato delle strade spazzate di fresco si materializzano file di alpini con le maglie distintive dei gruppi di appartenenza, tutti diretti verso la zona ad ovest della città, per l’ammassamento.

È il giorno della grande sfilata, clou dell’Adunata alpina.

La partenza è prevista per le 9. La chiusura chissà, dipende dall’affluenza: si parla di 10, 12 ore di marcia ininterrotta per 70, 80mila alpini provenienti anche dall’estero, che saranno tra i primi a partire, dopo le rappresentanze civili e in armi. L’ordine di sfilamento, infatti, è inversamente proporzionale alla provenienza: chi è più lontano sfila prima. Un modo concreto per agevolare il ritorno a casa. Tra le autorità annunciate ci sono tre ministri: Guido Crosetto alla Difesa, Luca Ciriani ai Rapporti con il Parlamento e il vicepremier e ministro alle infrastrutture Matteo Salvini.

Il passaggio dei «nostri» davanti alla tribuna d’onore è previsto per le 15-15.30, all’interno dello spazio riservato alla Lombardia, subito dopo gli alpini emiliani. Prima dei bresciani sfileranno i bergamaschi e quelli di Cremona-Mantova. Secondo un’alternanza concordata che si rinnova, prima sfileranno le penne nere della Montesuello con il presidente Sergio Poinelli; poi quelle di Brescia, con il neopresidente Enzo Rizzi, quindi gli alpini della Vallecamonica con il presidente Ciro Ballardini.

Per i telespettatori di Teletutto apriremo una «finestra» in diretta sull’Adunata dalle 11 per collegarci con la «piazza alpina» per eccellenza. Quindi pausa per il tg e ritorno in diretta dalle 14.30 per seguire anche da casa la marcia degli alpini bresciani e lombardi.