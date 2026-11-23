«Il sostegno all’adunata per noi significa riconoscerci in un patrimonio umano che appartiene anche al Dna della banca»: con queste parole Ennio Zani, presidente della Bcc di Brescia presenta l’accordo che sancisce il ruolo dell’istituto quale main sponsor dell’Adunata nazionale alpini 2027 che si svolgerà a Brescia dal 7 al 9 maggio.
Orgoglio e impegno
«Per noi è un orgoglio – prosegue Zani – io sono alpino e lo era mio padre. I valori delle penne nere sono in sintonia con i principi della nostra banca. Ovvero appartenenza, condivisione, attenzione alla comunità. L’Adunata sarà un’occasione straordinaria per Brescia che potrà mostrare la propria capacità di accoglienza e la sua anima laboriosa e solidale».
La direttrice di Bcc Brescia, Stefania Perletti, aggiunge: «Essere a fianco degli alpini è orgoglio, ma anche una responsabilità. La nostra storica vicinanza all’Associazione nazionale alpini nel tempo si è rafforzata». Maurizio Pinamonti, presidente della società Adunata alpini 2027 esprime «la gratitudine per essere al nostro fianco». «La vostra presenza – prosegue – non è solo un supporto economico e organizzativo ma anche un segnale concreto di vicinanza. L’Adunata è un momento straordinario di appartenenza al territorio. La macchina organizzativa è avviata. Il calendario di eventi «Aspettando l’Adunata» ci accompagnerà fino a maggio. La città di Brescia e il territorio si vestiranno a tema alpino».
Fare memoria storica
È la terza volta che l’Adunata arriva a Brescia. La prima fu nel 1970, la seconda nel 2000. «L’organizzazione e lo spirito dell’Adunata sono quelli dell’Associazione nazionale alpini – precisa Massimo Cortesi, vicepresidente di Adunata Alpini 2027 –. Lo ricordo perché negli ultimi anni si tende ad associare i comportamenti di chiunque indossi un cappello alpino ai valori dell’Ana. Non è così. Lo scopo vero dell’adunata è fare memoria storica. Dopodiché è anche una festa popolo. Ma soprattutto è un momento istituzionale di valore che porta avanti la memoria di centinaia di migliaia di alpini morti compiendo il loro dovere. Nel calendario di «Aspettando l’Adunata» ci saranno anche uno spettacolo teatrale e un libro con il diario inedito del capitano Mainardi. Chiosa il presidente dell’Ana di Brescia, Enzo Rizzi: «Sarà la festa di tutti i bresciani e dell’intera provincia».