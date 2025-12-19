Giornale di Brescia
Adunata 2027, intesa trasversale in Consiglio regionale sui finanziamenti

Ottenuta la garanzia che il contributo di Regione non sarà inferiore a quello concesso in occasione dell’Adunata di Milano e quindi verrà quantificato in non meno di un milione di euro
La sfilata degli alpini - © www.giornaledibrescia.it
La sfilata degli alpini
Convergenza in Consiglio regionale: al di là delle appartenenze politiche, Fratelli d’Italia e Partito Democratico hanno scelto una linea condivisa, unendo le forze per assicurare a Brescia il pieno supporto in vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2027.

La sintonia si è concretizzata attraverso il coordinamento di due ordini del giorno di contenuto speculare che impegnano formalmente la Giunta regionale a prevedere per l’evento bresciano un sostegno economico pari a quello stanziato per l’Adunata di Milano del 2019. Una scelta che mira a garantire le risorse necessarie a sostenere un’organizzazione complessa e di grandi dimensioni.

«Soddisfazione per l’approvazione odierna in sede di Bilancio di Previsione 2026-28, dell’ordine del giorno di maggioranza, del quale sono tra i promotori, a sostegno dell’evento di grande rilievo sociale, culturale e identitario che si prevede avrà una partecipazione straordinaria di pubblico anche in considerazione del ricordo della prima Adunata presso il Monte Ortigara», dichiara Floriano Massardi, consigliere regionale della Lega, alpino e presidente della Commissione Agricoltura, Montagna e Foreste.

«Nella formulazione definitiva del testo si è ottenuta la garanzia che il contributo di Regione Lombardia non sarà inferiore a quello concesso in occasione dell’Adunata di Milano e quindi verrà quantificato in non meno di un milione di euro», spiega Massardi.

«A questo si aggiunge il mio impegno personale a favore dei campi-scuola gestiti dall’Associazione Nazionale Alpini (ANA) che, attraverso un ordine del giorno di cui sono proponente e primo firmatario, saranno rifinanziati anche per il 2026 con 50mila euro in spese correnti, un segno tangibile di attenzione e di riconoscenza per l’impegno ed i valori profusi ogni giorno dagli Alpini», conclude Massardi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Adunata 2027Brescia
