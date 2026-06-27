Adro: un luglio tutto da godere tra feste, sagre, spettacoli ed escursioni

Tra feste, sagre, spettacoli ed escursioni sarà un luglio tutto da godere ad Adro. Si parte il primo del mese con lo spettacolo «Le Streghe» del festival Canto delle Cicale a cura di Teatro Telaio, che si svolgerà nel Giardino comunale alle ore 21.15. Lo spettacolo, liberamente ispirato all’opera fantastica di Roald Dahl, racconta di un gioco tra una nonna magica e un bambino che diventa realtà, attraverso il teatro di narrazione e quello di figura.
Dal 9 al 12 luglio la seconda edizione della Music Summer Cup, torneo estivo di calcio a 5 in collaborazione con la 31esima Festa della Musica, che si protrarrà fino al 13 luglio con cinque serate estive di musica e divertimento a cura del Corpo bandistico Giacomo Puccini. Dal 23 luglio, invece, ecco la festa del soccorritore: quattro serate al Teatro Mucchetti per celebrare e sostenere il Gruppo Volontari Ambulanza Adro, con ottimo cibo e intrattenimento.
In bicicletta
Per gli amanti delle escursioni, è immancabile la passeggiata panoramica o la bicicletta fino al Santuario Madonna della Neve. Un’occasione perfetta per godere della vista sui vigneti e per scoprire le bellezze storiche locali. Si tratta di un tragitto immersivo di circa 8,3 km che collega il celebre santuario alle distese di vigne che circondano il paese.
È l’escursione perfetta per chi vuole unire l’attività fisica all’enoturismo, magari fermandosi in una delle cantine locali. L’escursione più popolare è invece il Monte Alto Summit Cross Loop: un anello di circa 7-8 chilometri che parte dal centro storico e sale fino alla croce di vetta del Monte Alto. Lungo il tragitto si attraversano boschi, terreni vari e il caratteristico fienile in pietra, per poi godere di una vista panoramica spettacolare sulla Franciacorta.
Per chi invece vuole stare ai piedi del Monte Alto, ecco il percorso ad anello di circa 9 chilometri, perfetto per chi vuole unire natura ed enogastronomia. Si snoda su un mix di asfalto e sterrato, passando tra i celebri filari di Franciacorta e il centro abitato. Insomma, a luglio Adro entra nel vivo degli eventi per tutti i gusti.