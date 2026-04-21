Ad Adro e Cazzago lo sport unisce: 200 atleti per lo «Special Day»

Sport e inclusione a braccetto, lungo l’asse tutto franciacortino tra Adro e Cazzago San Martino. Nei giorni scorsi le due Amministrazioni comunali hanno ospitato la seconda edizione dello «Special Day», evento regionale legato agli Special Olympics, il più grande movimento sportivo internazionale al mondo dedicato alle persone con disabilità intellettive.

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Fondato nel 1968, l’appuntamento punta a «promuovere l’inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle diversità attraverso allenamenti e gare tutto l’anno, creando occasioni di crescita personale e sociale». La Franciacorta ha risposto alla grande, coinvolgendo oltre 200 atlete e atleti da tutta la Lombardia, grazie all’impegno del Team Volley Cazzago, da alcuni anni impegnata con le proprie squadre anche nel palazzetto dello sport di Adro, abilitato a ospitare gare di livello nazionale e internazionale.

La manifestazione

Coinvolte in totale 12 squadre lombarde, suddivise in 4 giorni. Le fasi preliminari si sono svolte nella palestra di via Bevilacqua a Cazzago e nei due impianti di Adro, quello di via Nigoline e il palazzetto vero e proprio di via Indipendenza, che ha poi ospitato le fasi finali, di fronte a un folto pubblico.

Tra loro il sindaco di Cazzago, Fabrizio Scuri, e la vicesindaca di Adro, Elena Facondo, che parla di «una giornata straordinaria, fatta di entusiasmo, condivisione e vero spirito sportivo. Il risultato più bello, però, guarda al futuro: grazie al Team Volley Cazzago e all’impegno in particolare Angela Orizio, da pochi mesi è nata una nuova realtà che unisce atleti e atlete provenienti dai Comuni della Franciacorta e non solo. Un progetto che cresce nel segno dell’inclusione e che continuerà ad avere sede ad Adro anche per la prossima stagione».

Rispetto e inclusione

Proprio Adro è uno dei Comuni più attivi nelle attività sportive per giovani disabilità intellettive; ben otto gli atleti impegnati durante lo «Special Day», tra atleti e staff: capitan Nicolò, Mara, Nicola, Arianna, Silvia, Enrico, Matteo e Giorgia. Una vera giornata di festa e inclusione, «ogni atleta – chiosano dal Team Volley Cazzago – ha l’opportunità di esprimersi, divertirsi e condividere momenti speciali dentro e fuori dal campo. In perfetto stile Special Olympics, al centro dell’attività in Franciacorta ci sono stati il rispetto, l’inclusione e la gioia di partecipare. Perché qui ogni punto vale… ma il sorriso ancora di più».