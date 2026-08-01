Adro, arrestato per sequestro ed estorsione: covo in una pizzeria bresciana

Vittima è un 22enne egiziano, pestato e poi trasferito nel Bresciano, dove sarebbe stato tenuto prigioniero fino al pagamento di mille euro da parte dei familiari

01 agosto 2026 1 ' di lettura

Una veduta di Adro Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti sequestro di personaestorsioneAdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...