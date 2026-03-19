Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Adescò 13enne su whatsapp per avere foto intime: a processo dopo 4 anni

Simone Bracchi
L’imputato è un ragazzo di Torre del Greco che oggi ha 23 anni: il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica
Il Palagiustizia - © www.giornaledibrescia.it
Il Palagiustizia - © www.giornaledibrescia.it
AA

I fatti risalgono a quattro anni fa. In quel periodo la vittima, una ragazzina bresciana, aveva soltanto 13 anni, mentre lui quasi 20. Tra di loro una distanza di quasi 800 chilometri, azzerata, però, dall’utilizzo di whatsapp. Ed è proprio tramite l’app che il ragazzo, residente a Torre del Greco in provincia di Napoli, le aveva chiesto di inviargli foto intime.

E ieri, a distanza di quattro anni - era il 28 marzo del 2022 - è iniziato il processo nei confronti del giovane, che oggi di anni ne ha 23. Due i capi d’imputazione contestati dalla Procura di Brescia: l’adescamento di minore al fine di entrare in possesso delle fotografie della ragazzina; e la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni. Immagini che sono state trovate sul telefono dell’imputato esattamente un anno dopo, nel 2023, quando il cellulare è finito sotto sequestro.

Perizia psichiatrica

Ieri, l’avvocato del giovane imputato ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, ma la richiesta è stata respinta dal giudice. Il processo si celebrerà dunque a Brescia. Processo che è stato aggiornato al 15 luglio, data in cui si procederà alla nomina di un perito - come richiesto dalla difesa - per valutare se il ragazzo - a quanto sostenuto dall’avvocato soffre anche di problemi di salute - fosse in grado di intendere e volere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
adescamento di minorifoto intimepornografiaprocessoperizia psichiatricaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario