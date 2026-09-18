Addio a Sara Parolini, indimenticabile sorriso in camice bianco

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Prima di morire a soli 38 anni, dopo una lunga malattia, ha scelto di regalarsi un ultimo volo in parapendio. Per l’ultimo passo, ha scelto di indossare vestiti colorati «perché il suo desiderio era dare gioia»

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali