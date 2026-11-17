La politica era una delle sue grandi passioni, ma Andrea Mino sapeva mettersi a disposizione anche lontano dalle riunioni di partito, quando c’era da organizzare una festa, preparare da mangiare o semplicemente dare una mano. Gardone piange la scomparsa improvvisa del 53enne, figura conosciuta e apprezzata per il suo impegno politico e sociale.
La politica
Per anni è stato un punto di riferimento del Partito democratico, ricoprendo il ruolo di segretario del circolo di Gardone e quello della Valtrompia. Nel 2014 era stato anche portavoce del circolo gardonese. Alle feste dell’Unità, alle iniziative degli Alpini e agli appuntamenti delle associazioni locali era una presenza abituale. Spesso lo si trovava dietro una griglia, impegnato a cucinare per gli altri, con quella disponibilità che chi lo conosceva ricorda come uno dei suoi tratti più autentici.
Il cordoglio
Lavorava per la Metal technology di Villa Carcina. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio anche tra gli esponenti bresciani del Pd.
Il senatore Alfredo Bazoli lo ha ricordato con parole cariche di affetto: «Ci ha lasciato così, di colpo, senza preavviso, ancora giovane, con tanto futuro ancora davanti. E la sua scomparsa repentina ci ha lasciato attoniti, senza le parole giuste da pronunciare, con un peso sul cuore». Poi il ricordo dell’uomo, prima ancora del militante: «Ti ricorderemo con il tuo sorriso, la tua ironia, la tua passione, la tua intelligenza».
I funerali
Andrea lascia i figli Martina e Pietro, la compagna Elena, Paola, i fratelli Massimiliano, parte del gruppo di centrosinistra gardonese «La nostra città», Stefano, quest’ultimo assessore comunale a Villa Carcina, e la sorella Benedetta, oltre ai familiari e ai tanti amici che negli anni hanno condiviso con lui impegno e amicizia. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 novembre, alle 15 nella Basilica del convento di Gardone. Il corteo partirà dalla sala del commiato Marchesini di via Matteotti 345.