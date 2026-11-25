Addio al professor Giovanni Vigo. Lo storico editorialista e collaboratore del Giornale di Brescia, già professore di Storia economica all’Università di Pavia ed esponente di spicco del Movimento federalista europeo, si è spento lunedì.
Il ricordo
«Il professor Vigo era una persona di una umiltà e di una cultura straordinaria, spesso testimoniata nei suoi incontri con il pubblico organizzati anche tramite il GdB dal suo amico Gian Battista Lanzani – ricorda Pierfrancesco Franzoni, segretario sezione di Brescia del Movimento federalista europeo –. Era un maestro che, con spirito di servizio, ha sempre messo la lotta per l’unità europea davanti a tutto e soprattutto davanti a se stesso».
Tra i suoi libri figurano «Mille anni di economia italiana. Un profilo storico» (2009) e «Il vero sovrano dell’Italia. L’istruzione degli adulti nell’Italia dell’Ottocento» (2017).