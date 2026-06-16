Acqua dai tombini e strade allagate: disagi nella notte a Brescia

La rottura di diversi tubi ha provocato gli allagamenti tra via Milano, via Montello e via Volturno. Le perdite sono in via di risoluzione, il monitoraggio proseguirà per l’intera giornata

16 giugno 2026 1 ' di lettura

Loading video... Strade allagate a Brescia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti perditaacquastrade allagatetombiniA2ABrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...