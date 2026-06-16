Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Acqua dai tombini e strade allagate: disagi nella notte a Brescia

La rottura di diversi tubi ha provocato gli allagamenti tra via Milano, via Montello e via Volturno. Le perdite sono in via di risoluzione, il monitoraggio proseguirà per l’intera giornata
Loading video...
Strade allagate a Brescia

Acqua che fuoriesce dai tombini e strade allagate. È accaduto nella notte a Brescia, tra le 23.30 e le 3.30. L’episodio è dovuto a una perdita piuttosto copiosa: l’acqua ha invaso soprattutto via Volturno, oltre a via Milano e via Montello.

Tecnici in via Volturno
Tecnici in via Volturno

L’intervento

L’inconveniente è legato alla rottura di alcuni tubi, in seguito al cambio di pressione generato da un riassetto della rete idrica nella zona ovest della città. I tecnici di A2A, già in preallarme proprio per questi lavori programmati, sono intervenuti nella notte.

Un intervento tra via Marchetti e via Martino Franchi - © www.giornaledibrescia.it
Un intervento tra via Marchetti e via Martino Franchi - © www.giornaledibrescia.it

Le perdite, a quanto emerge, sono in via di risoluzione. Anche in via Volturno, dove si è registrata la perdita più consistente, la situazione è sotto controllo. I tecnici sono però ancora sul posto: il monitoraggio della rete, fa sapere A2A, proseguirà per l’intera giornata.

La nota

«Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato le criticità riscontrate – scrive A2A in una nota –. Invitiamo chi dovesse rilevare ulteriori anomalie o perdite a contattare il numero verde del Pronto Intervento di A2A Ciclo Idrico 800 933 359, così da consentire interventi rapidi e puntuali».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
perditaacquastrade allagatetombiniA2ABrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...