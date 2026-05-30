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Aci Brescia: i soci confermano alla guida la squadra di Bonomi

Lista unica e nessuna sorpresa nel rinnovo degli organi per il quadriennio 2026-2030. Ora la parola passa al nuovo Consiglio direttivo, chiamato a eleggere il presidente
Marco Tedoldi

Marco Tedoldi

Giornalista

Aldo Bonomi resta alla guida dell'Aci Brescia
Aldo Bonomi resta alla guida dell'Aci Brescia

Le elezioni per il rinnovo dell’Automobile club Brescia hanno confermato la squadra guidata da Aldo Bonomi, unica lista presentata alla scadenza dei termini e dunque senza avversari nella corsa al quadriennio 2026-2030.

L’assemblea dei soci, chiamata a rinnovare gli organi dell’ente, ha così ratificato un risultato che appariva già scritto da settimane. Quando si era chiusa la fase delle candidature, infatti, era emerso come la lista capitanata dal presidente uscente fosse l’unica in campo, spianando di fatto la strada alla continuità.

La sede dell'Aci Brescia in via Enzo Ferrari
La sede dell'Aci Brescia in via Enzo Ferrari

Insieme a Bonomi sono stati eletti Pasquale Angelini, Davide Felicioli e Maria Gaburri. Per la categoria dei soci speciali entra invece Luigi Zampaglione, unica novità all’interno di una squadra che conferma gran parte dell’assetto uscente.

Prossimo passaggio

Il voto rappresenta però soltanto il primo passaggio del percorso di rinnovo. Sarà infatti il nuovo Consiglio direttivo, una volta insediato, a eleggere il presidente dell’Automobile club Brescia. Un appuntamento previsto nelle prossime settimane e che dovrebbe portare alla riconferma dello stesso Bonomi alla guida dell’ente.

Una prospettiva che si inserisce in una fase particolarmente significativa per l’Aci Brescia, protagonista negli ultimi tempi di importanti operazioni legate al futuro della Mille Miglia, prima tra tutte la nascita della Fondazione.

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