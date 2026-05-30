Aci Brescia: i soci confermano alla guida la squadra di Bonomi

Le elezioni per il rinnovo dell’ Automobile club Brescia hanno confermato la squadra guidata da Aldo Bonomi , unica lista presentata alla scadenza dei termini e dunque senza avversari nella corsa al quadriennio 2026-2030.

L’assemblea dei soci, chiamata a rinnovare gli organi dell’ente, ha così ratificato un risultato che appariva già scritto da settimane. Quando si era chiusa la fase delle candidature, infatti, era emerso come la lista capitanata dal presidente uscente fosse l’unica in campo, spianando di fatto la strada alla continuità.