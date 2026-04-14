Abbonamento digitale al GdB, tablet incluso: lettori soddisfatti

«Ho sottoscritto l’abbonamento per mia moglie». Ma anche: «Ero già abbonato, questa formula mi ha convinto perché mi garantiva anche il tablet». Parola di lettori. Così Maurizio Del Ciello di Brescia e Fernando Martina di Rezzato, tra coloro che hanno già sperimentato la nuova soluzione di abbonamento firmata GdB, spiegano perché hanno aderito: l’abbonamento digitale al nostro quotidiano con tablet incluso, a partire da soli 0,90 euro al giorno.

Una soluzione innovativa, che cerca di rispondere a una precisa esigenza manifestata da molti lettori, i quali spesso fanno i conti con la chiusura di edicole o la difficoltà a recarvisi.

Una ragazza legge il Giornale di Brescia sul tablet

Da un lato il desiderio di non perdere l’appuntamento quotidiano col GdB e sfogliare comodamente da casa ogni edizione (sin dall’1.30 della notte); dall’altro la sempre più diffusa necessità di disporre di un tablet per i tanti servizi digitali che la quotidianità ci mette a disposizione. Per questo l’Editoriale Bresciana ha dato vita a un’iniziativa unica in Italia: la possibilità per i lettori di sottoscrivere un abbonamento all’edizione digitale del quotidiano (la cosiddetta «digital replica»), che include anche un tablet da soli 0,90 euro al giorno.

Perché aderire

«Mia moglie Giovanna appena sveglia ama leggere il giornale – spiega Maurizio Del Ciello – così quando ho visto la promozione su Teletutto ho scelto di regalarle l’abbonamento. Era da un po’ che pensava alla versione digitale, ma la scoraggiava l’idea di consultarla sullo smartphone». Pure Fernando Martina, già abbonato, è stato convinto dal «plus» del tablet: «Lo uso molto per lavoro e questa promozione mi è parsa fatta su misura per me». E con Maurizio e Fernando sono già tanti i bresciani che hanno aderito.

Consegna a domicilio del nuovo tablet GdB

La formula

Una soluzione «leggera» che permette di portare il GdB ovunque, in vacanza e in spiaggia, in montagna o in ufficio. La formula – sviluppata con Nolly-Giustacchini Tech – garantisce a chi vi aderisce molti vantaggi a partire dalla possibilità di leggere il quotidiano e gli inserti ogni giorno in modo immediato. L’informazione, quindi, si fa ancora più accessibile e immediata, unendo alla qualità del nostro quotidiano la comodità di un tablet sempre aggiornato.

Cambio tablet, ogni anno

Aderendo a questa promozione si ha infatti a disposizione un tablet coperto da assicurazione contro furto e danni accidentali, consegnato direttamente a casa che può essere sostituito nel tempo. Uno dei vantaggi di questa soluzione di noleggio, infatti, è che chi sceglie di rinnovare da un anno con l’altro l’abbonamento, avrà il vantaggio di vedersi sostituire il tablet, evitando il rischio di ritrovarsi per le mani un prodotto ormai obsoleto con i disagi conseguenti.

Un dispositivo, quindi, che sarà sempre aggiornato e per il quale è garantita anche l’assistenza tecnica. Non solo: il tablet è a disposizione del lettore e di tutta la famiglia non solo per leggere il giornale, ma per inviare o ricevere e-mail, prenotare visite, gestire i movimenti bancari, lo svolgimento dei compiti o, perché no, giocare o guardare serie tv e film.