Sabbio Chiese, rifiuti al Parco Anei: «Sfregio alla comunità»

Ancora un episodio di degrado a Sabbio Chiese e questa volta a farne le spese è uno dei luoghi più simbolici del paese. Il parco Anei, spazio dedicato alla memoria e pensato come luogo di serenità, bellezza e riflessione, si è trasformato in una discarica improvvisata a causa dell’abbandono di rifiuti.

Una situazione che l’Amministrazione comunale definisce senza mezzi termini di «una gravità inaudita», parlando di «totale mancanza di sensibilità e profondo disprezzo verso l’intera comunità».

Il danno

Il gesto non rappresenta soltanto un danno ambientale, ma colpisce soprattutto per il valore del luogo coinvolto, un’area che dovrebbe essere rispettata e tutelata proprio per il suo significato civile e simbolico.

Dal Comune chiariscono che non si tratta purtroppo di un caso isolato. Episodi simili vengono segnalati con frequenza anche in altre zone del paese, costringendo gli operatori comunali a continui interventi di pulizia.

La nota

«È una battaglia quotidiana contro un’inciviltà che sembra non avere fine», si legge nella nota pubblicata sui social, a conferma di un problema strutturale che va ben oltre il singolo episodio. Il tema, spiegano dall’Amministrazione, non riguarda più soltanto il decoro urbano o l’applicazione delle sanzioni, che vengono comunque comminate quando i responsabili vengono individuati.

Ogni abbandono di rifiuti viene vissuto come «una ferita al cuore della nostra comunità», perché deturpa spazi comuni, calpesta l’impegno di chi si prende cura del bene pubblico. Per questo il Comune ribadisce la volontà di non abbassare la guardia né di abituarsi a simili comportamenti, lanciando un appello diretto al senso civico della cittadinanza.

«Le regole per il corretto smaltimento dei rifiuti – ricordano dal Municipio – sono chiare e accessibili a tutti. L’abbandono non è quindi frutto di necessità, ma di una scelta consapevole quanto arrogante».