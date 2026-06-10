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A4, scende per controllare il motore e viene investito dal suo stesso furgone

Il mezzo è stato tamponato da un camion e ha colpito l’autista che era appoggiato al cofano: le sue condizioni sono gravi
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'elisoccorso
L'elisoccorso

È stato investito dal suo stesso furgone, tamponato da un camion. È stato trasferito in elisoccorso a Verona il conducente straniero che, oggi pomeriggio attorno alle 16.15 è stato investito nel tratto di autostrada A4 tra i caselli di Sirmione e Desenzano.

Il suo mezzo infatti ha avuto un problema meccanico e l'autista ha cercato di portarlo fino alla corsia di emergenza ma il mezzo si è bloccato ostruendo parzialmente anche la corsia di marcia lenta. L'uomo è sceso e stava controllando il motore per verificare eventuali danni quando un camion ha investito il furgone e l'autista che stava guardando nel cofano è stato sbalzato per diversi metri. Le sue condizioni sono gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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autostrada A4incidenteSirmioneDesenzano
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