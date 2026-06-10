A4, scende per controllare il motore e viene investito dal suo stesso furgone

Il mezzo è stato tamponato da un camion e ha colpito l’autista che era appoggiato al cofano: le sue condizioni sono gravi

Paolo Bertoli Giornalista 10 giugno 2026 1 ' di lettura

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